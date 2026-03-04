Rubio: Bağdat ve Erbil’deki personelimizi tahliye ettik

4 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dubai Konsolosluğuna yönelik saldırıyı doğrulayarıp; Bağdat, Erbil ve Beyrut’taki tüm personeli tahliye ettiklerini bildirirken, İran’ın nükleer silaha ulaşmadan önce askeri kapasitesinin imha edileceğini belirtti.

Marco Rubio, 3 Mart 2026 Salı günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Washington’ın İran’a yönelik güncel güvenlik stratejisi ve askeri adımlarına ilişkin kritik detaylar paylaştı.

Rubio, Dubai’deki ABD Konsolosluk binasının yanındaki otoparka bir insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini ve saldırı sonucu yangın çıktığını doğrulayarak, olayda tüm personelin güvende olduğunu kaydetti.

Bölgedeki diplomatik hareketliliğe de değinen Rubio, "Orta Doğu’daki birçok ülkede diplomatik personel sayımızı minimize ettik. Şu an itibarıyla Bağdat, Erbil ve Beyrut’ta hiçbir Amerikan personelimiz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

İran yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Rubio, Tahran'ın nükleer hedeflerine ulaşmak için füze programları ve vekil güçlerin arkasına saklandığını iddia ederek, "İran’ın teröre destek verme kapasitesini bitireceğiz, fabrikalarını yerle bir edeceğiz ve deniz gücünü imha edeceğiz. Bu hedeflere ulaşmakta kararlıyız ve uygulama aşamasındayız." sözlerini sarf etti.

Olası bir operasyonun zamanlaması ve gerekliliği konusunda uyarıda bulunan Bakan Rubio, "Eğer şimdi müdahale etmezsek, bir buçuk yıl sonra kimse onlara dokunamaz ve istediklerini yaparlar. Bu kararın bir bedeli olsa da, İran’ın nükleer silah sahibi olmasının bedelinden çok daha düşüktür." dedi.

Rubio ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ortak bir operasyonla İran’ın tüm füze platformlarını hedef alarak imha edeceğini sözlerine ekledi.