İsrail ordusu: Tahran’ın doğusundaki gizli nükleer tesisi vurduk

3 saat önce

İsrail ordusu, Tahran'ın doğusunda yer alan ve İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu belirtilen gizli bir askeri merkezin bombalandığını duyurdu.

İsrail ordusu tarafından 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, askeri istihbaratın İranlı bilim insanlarının hareketliliğini titizlikle takip ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Haziran 2025’te yaşanan "12 Günlük Savaş"ın ardından nükleer faaliyetlerin taşındığı yeni ve gizli bir kompleksin yeri tespit edildi.

İsrail ordusunun verilerine göre Tahran’ın doğusunda yerin altında bulunan ve "Minzadehi" adıyla bilinen bu gizli üs, düzenlenen hassas bir hava operasyonuyla tamamen imha edildi.

Operasyonların genel bilançosuna da değinilen açıklamada; saldırıların başladığı 28 Şubat 2026 tarihinden 3 Mart 2026 Salı gününe kadar, İran genelinde yaklaşık 300 füze fırlatma rampasının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.