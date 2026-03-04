Trump: Epic Fury operasyonuyla 9 bin ABD vatandaşı tahliye edildi

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle başlatılan "Epic Fury" operasyonu kapsamında şu ana kadar 9 binden fazla Amerikan vatandaşının güvenli bir şekilde ülkeye döndüğünü açıkladı.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden 4 Mart 2026 Çarşamba günü açıklama yapan ABD Başkanı Trump, bölgedeki tahliye sürecine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Trump, "Epic Fury" operasyonunun başlangıcından bu yana 9 binden fazla ABD vatandaşının Orta Doğu'dan tahliye edilerek ana vatanlarına ulaştığını belirtti.

Operasyonun titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Trump, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Bölgede kalan ve dönmek isteyen vatandaşlara seslenen Trump, tahliye listesine dahil edilebilmeleri için Dışişleri Bakanlığının resmi web sitesi olan Step.State.Gov adresi üzerinden acilen kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

Tahliye sürecinin lojistik detaylarına da değinen ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanlığımız, vatandaşlarımızın konumlarını belirlemek ve onlara çeşitli seyahat seçenekleri sunmakla görevlendirilmiştir. Şu andan itibaren ücretsiz özel uçuş seferlerini başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda ticari uçuşların koordinasyonu üzerinde de çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımız için daha fazla ulaşım seçeneği sunmayı hedefliyoruz."