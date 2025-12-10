BCF’den Çemçemal’daki sel mağdurlarına yardım

4 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Leylan ve Çemçemal ilçelerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım kolileri ulaştırdı.

BCF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Abdülaziz, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü K24’e yaptığı açıklamada, “Başkan Barzani'nin talimatı üzerine ekiplerimiz, Çemçemal bölgesindeki selzedelere halihazırda yardım ulaştırıyor.” dedi.

Acil kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini kaydeden İsmail Abdülaziz, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları yaptıktan sonra, gerekli yardımların ulaşması için selden etkilenen aileleri kayıt altına alacaklarını söyledi.

Bölgeye 10 kamyon dolusu yardım ulaştırıldığını söyleyen Abdülaziz’e göre gönderilen malzemeler arasında giyim, ev eşyası, gıda ve sağlık malzemeleri bulunuyor.

İsmail Abdülaziz, “Bu sabah Çemçemal'daki selzedelere gıda dağıtacağız; vatandaşların bize ihtiyacı olduğu sürece hizmetlerinde olacağız.” diye konuştu.