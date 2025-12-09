ABD’den Türkiye’ye F-35 şartı

"F-35 programına dönmek için S-400'ü bulundurmamanız gerekiyor"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin "F-35 programına dönmek için S-400'ü bulundurmaması gerektiğini söyledi.

Tom Barrack, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile yürütülen F-35 görüşmelerine yer verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, F-35 programına yeniden katılma ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurma konusunda Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

ABD yasalarının, Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini kullanmaması ve bulundurmaması gerektirdiğini vurgulayan Barrack, şu sözleri kullandı:

"Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir iş birliği ortamı yarattı ve bu da yaklaşık 10 yıldır bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açtı."

Barrack, görüşmelerin gelecek aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir atılımla sonuçlanacağını umduklarını kaydetti.