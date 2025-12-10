Papa 14. Leo yineledi: Vatikan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır

3 saat önce

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, daha önce kabul edilmeyen Rusya-Ukrayna savaşına çözüm müzakerelerine Vatikan olarak ev sahipliği yapma tekliflerini yineleyerek, kalıcı ve adil çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Vatican News'teki habere göre Papa 14. Leo, dün akşam saatlerinde haftalık dinlenmesi için gittiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan çıkışında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Papa, dün sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Savaşı, ateşkesi, özellikle de kaçırılan çocukların geri getirilmesine Kilisenin nasıl yardımcı olabileceği konusunu ele aldık." dedi.

Zelenskiy'nin, kendisini Ukrayna'ya davet etmesine ilişkin Papa, "Umarım evet ama ne zaman olacağını bilmiyorum, bu konularda gerçekçi olmak da gerekiyor." yanıtını verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapabileceklerini daha önce de pek çok kez önerdiklerini dile getiren Papa, "Vatikan, görüşmeler için yer ve fırsatlar sunmaya hazır. Şu ana kadar bu teklifimiz kabul edilmedi. Ancak kalıcı ve adil bir çözüm ve barış aramaya hazırız." diye konuştu.

Ukrayna savaşına çözüm meselesinde Avrupa'nın rolünün önemli olduğuna inandığını belirten Papa 14. Leo, isim vermeden ABD yönetimine göndermede bulundu.

Papa 14. Leo, "Özellikle bu konuda, Avrupa'nın birlik olması önemli. Avrupa'yı tartışmalara dahil etmeden bir barış anlaşmasına varmaya çalışmak gerçekçi değil. Savaş, Avrupa'da ve Avrupa'nın bugün ve gelecekte talep edilen güvenlik garantilerinin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki herkes bunu anlamıyor, ancak Avrupa fikrinin bir araya gelip kolektif çözümler araması için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum." sözlerini sarf etti.