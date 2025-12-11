Bağdat Havalimanındaki seferler durduruldu
Bağdat Uluslararası Havalimanından seferlerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanındaki seferlerin durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Hava koşullarının kötüleşmesi ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle uçuşların geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir.” denildi.
Uçuşların yeniden başlama tarihinin yeni bir duyuruyla açıklanacağı kaydedildi.