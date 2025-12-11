Suriye Dışişleri Bakanı: Önceliğimiz mültecilerin dönüşü ve İsrail'in tehditleri

4 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, İsrail’in ihlallerine karşı uluslararası topluma sorumluluk alma çağırısı yaparken, ülkesinin önceliklerini “ekonomi, mültecilerin dönüşü ve İsrail’in güvenlik tehditleri” olarak sıraladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kurtuluşunun birinci yıl dönümü dolayısıyla Şam’da büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri için resepsiyon düzenledi.

Etkinlikte konuşan Şeybani, Suriye’nin karşı karşıya olduğu üç temel başlığı “ekonomik toparlanma, mültecilerin geri dönüşü ve İsrail’in güvenlik tehditleri” olarak sıraladı.

Savaşın sebep olduğu yıkımın özellikle altyapıda büyük tahribata yol açtığını kaydeden Şeybani, ekonominin çarklarının dönmeye başladığını ancak toparlanmanın yüksek enerji ve ciddi yatırım gerektirdiğinin altını çizdi.

Suriye’nin bugün yardım bekleyen bir ülke değil ciddi fırsatlar sunan bir yatırım alanı olduğunu vurgulayan Şeybani, “Suriye’nin yeniden imarı için uluslararası ortaklarla çalışmaya hazırız.” dedi.

Şeybani, ülke dışındaki Suriyelilerin geri dönüşünün en önemli başlıklardan biri olduğunu bildirerek, güvenli yaşam koşullarının sağlanması, uygun barınma imkanlarının oluşturulması ve istihdam fırsatlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayarak bunların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyleyen Şeybani, Suriye’nin “komşu ülkelerle gerilim üretmeyen, hesaplaşma sahası olmayan bir devlet” olarak yeniden inşa edildiğini, ülke topraklarındaki tüm “yasa dışı askeri varlıkların” sona ermesi gerektiğini ifade etti.

İsrail’in ihlallerine karşı uluslararası topluma sorumluluk alma çağırısı yapan Şeybani, “Bölgenin istikrarı bir bütündür. Suriye’nin egemenliği korunmadan kalıcı barış mümkün değildir." diye konuştu.