İsrail yine Gazze'yi vurdu: 5 ölü

3 saat önce

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyindeki bölgelerine saldırılar düzenledi.

Söz konusu olaylarda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan saldırıda Gazze'nin güneyinde yer alan Mevasi bölgesinde 16 yaşındaki Kerem Zanun ve 17 yaşındaki Cihad Şefka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları Filistinli çocukların bulunduğu bölgeden Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesine nakledilemediği için hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

İsrail ordusunun daha önce ateşkes kapsamında çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde ilerlediği, bölgede açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye'nin ağır yaralı olarak bulunduğu ve sağlık ekiplerinin ulaşamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı yakınlarında konuşlanan İsrail ordusundan açılan ateş sonucu ise 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'nin orta ve güney bölgelerine düzenlendiği hava saldırıları ve topçu ateşleriyle 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.