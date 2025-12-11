Mesrur Barzani: Kürdistan Kadınlar Birliği birçok kadın lider yetiştirmede önemli bir rol oynamıştır

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin kadın haklarını ve Kürdistan halkının meşru haklarını savunmada ön saflarda yer aldığını belirtti.

Mesrur Barzani, 11 Aralık 2025 Perşembe günü (bugün) Kürdistan Kadınlar Birliği’nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde, Sekreterlik Bürosu üyelerini ve tüm Kürdistan kadınlarını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Kürdistan halkının tarihinde Kürdistan Kadınlar Birliği’nin önemli ve öncü bir rol oynadığını vurgulayan Mesrur Barzani, “Kürdistan Kadınlar Birliği, kadın haklarını ve Kürdistan halkının meşru haklarını savunmada her zaman ön saflarda yer almış ve Kürdistan Peşmerge güçlerinin eşi benzeri görülmemiş bir destekçisi olmuştur.” dedi.

Birliğin, Kürdistan halkının hakları için verilen mücadelenin, fedakarlığın ve özverinin bir örneği olduğunu kaydeden Mesrur Barzani, “Kürdistan Kadınlar Birliği kadın haklarını savunmada ve birçok kadın lider yetiştirmede önemli bir rol oynamıştır.” ifadesini kullandı.

Mesrur Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin Kürdistan kadınlarına daha iyi hizmet etmek, haklarını ve taleplerini savunmak için öncü rolünü ve örgütlenme mücadelesini sürdürmesi ve hedeflerine ulaşması temennisinde bulundu.