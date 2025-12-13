Erdoğan: 10 Mart Anlaşması oyunları bozar

"Karadeniz’in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de 10 Mart Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir süreç olduğunu belirterek, "Tuzak kuranların oyunlarını bu mutabakatın hayata geçirilmesi bozacaktır." dedi.

Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tan uçakla dönüşünde gündemi değerlendirdi, soruları cevapladı.

Suriye'de 10 Mart Anlaşması

Suriye’de 10 Mart Anlaşması’nın hayata geçirilmesinin, “bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir süreç” olduğunu belirten Erdoğan, “Mutabakatın öngördüğü hedeflere ulaşılması, Suriye için en hayırlı netice olacaktır. Mutabakatın uygulanmasıyla Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği, beraberliği, istikrarı ve müreffeh geleceğe yürüyüşü tahkim edilecek.” değerlendirmesini yaptı.

“Ayrılıkların, çatışmaların Suriye’ye bir şey kazandırmadığı yakın geçmişte görülmüştür.” diyen Erdoğan’a göre Suriye yönetiminin, Suriye’yi oluşturan bütün unsurların bir araya gelmesi vizyonuyla hareket etmesi önemlidir.

Erdoğan, “Suriye hakkında birçok odağın planları olabilir, hayalleri olabilir. Ancak önemli olan Suriye halkının ortak gelecek tahayyülüdür. Gerçekçi hayalleri Suriye’nin cefakar halkı kurmaktadır. Tuzak kuranların oyunlarını bu mutabakatın hayata geçirilmesi bozacaktır. Biz; Türkmen, Arap, Kürt, Sünni ve Nusayri ayırt etmeden, kardeş Suriye halkının tamamının barışını, huzurunu, refahını istiyoruz. 10 Mart Mutabakatının uygulanması, kuşkusuz, bu iradeyi güçlendirecektir.” diye konuştu.

Türk askeri Gazze'de istikrar gücünde yer alacak mı? sorusuna Erdoğan, şu ifadelerle yanıt verdi:

“Henüz bize gelmiş bir teklif yok, bir talep de yok. Böyle bir toplantının yapılacağı istikametinde dedikoduları duyuyoruz. Yeter ki barış için bu tür toplantılar yapılsın. Adım atalım, biz her an hazırız. Öte yandan İsrail’in ateşkes ihlalleri devam ediyor. 11 Ekim’den bu yana 370’i aşkın kardeşimiz şehit oldu. İsrail ne yazık ki taahhütlerini yerine getirmiyor. İnsani yardım girişlerinde sıkıntılar sürüyor. İsrail’in verdiği sözleri yerine getirmesi, ateşkese tam anlamıyla uyması ve Gazze’de hayatın normale dönmesine müsaade etmesi şarttır. Kış şartları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Gazze’deki barınma sorunlarını, temel ihtiyaçların karşılanamaması problemini acilen çözmek gerekiyor. Bunun için ise İsrail’in oluşturduğu güvenlik sorununun ortadan kalkması lazım. Türkiye hiçbir zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz.”

Ülkesinin Avrupa Birliği üyelik sürecinde 50 yılı devirdiğini anımsatıp, kendilerini oyaladıklarını kaydeden Erdoğan, “Biz dostluk ve müttefiklik bağlarımızın bulunduğu Avrupa ülkeleri ile kazan kazan temelinde her alanda iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız. Avrupa’nın stratejik bir vizyonla ilişkilerimize bakması, onlar açısından da kazanç olacaktır. Avrupa’dan gelecek adımlar ise bundan sonraki süreci inşa edecektir.” dedi.

NATO’nun en büyük ikinci kara gücü olduklarını savunan Erdoğan, “. Savunma sanayiinde son yıllardaki atılımlarımız herkesin malumu. Bu süreçte gizli-açık kısıtlamalarla, hatta ambargolarla karşılaştık, fakat savunma yeteneklerimizi geliştirmeye devam ettik.” açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile oldukça “verimli, kapsamlı, derinlikli” bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Erdoğan, “Görüşmemizde özellikle kendisini her an beklediğimi ifade ettim. Bunun için de en kısa zamanda bir araya gelmemiz gerektiğini konuştuk. Kendisi de ‘sözümü yerine getireceğim’ dedi. Ümit ederim ki en yakın zamanda bu ziyareti gerçekleştiririz.” dedi.

Erdoğan, “Bizim Rusya ile ilişkilerimiz günübirlik çıkar hesaplarıyla yürüyen ilişkiler değildir; köklü bir tarih, güçlü bir diplomatik zemin ve karşılıklı güven üzerine kuruludur. Ağırlıklı olarak savaşı ve barış çabalarını konuştuk. Türkiye’nin bu meselede nerede durduğunu bütün aktörler gibi Putin de çok yakından biliyor. Biz bu savaşın çoktan bitmesi gerektiğini düşünüyoruz; bunu da bütün muhataplarımıza açık bir şekilde söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’la da barış planını değerlendirme fırsatı bulmalarını temenni eden Erdoğan, “Barış uzakta değil, onu görüyoruz. Tek yapmamız gereken istikametimizi barışın bulunduğu yöne çevirmektir. Karadeniz’in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir. Böyle bir durum Rusya ve Ukrayna’ya sadece zarar verir, hiçbir fayda sağlamaz. Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğine herkesin ihtiyacı var. Bu mutlaka sağlanmalıdır.” diye konuştu.