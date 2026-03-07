Irak, hava sahasını kapatma süresini bir kez daha uzattı

36 dakika önce

Irak, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle hava sahasını kapatma süresini 72 saat daha uzattığını bildirdi.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından bugün (7 Mart 2026 Cumartesi) yapılan resmi açıklamada, ABD-İsrail ile İran arasında devam eden gerilim nedeniyle Irak hava sahasının 72 saat daha uçuşlara kapalı kalacağı duyuruldu.

Açıklamada, sürenin salı günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Ayrıca, verilerin sürekli olarak analiz edildiği ve herhangi bir yeni gelişme durumunda durumun yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Sivil Havacılık Otoritesinin açıklamasında, havayolu şirketlerinin ve ilgili tüm tarafların güncellemeler hakkında bilgilendirileceğini de bildirildi.