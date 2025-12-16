Yoğun sis hava trafiğini vurdu: Erbil'de durdurulan seferler hala başlamadı

50 dakika önce

Erbil Uluslararası Havalimanında, yoğun sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan uçuşların, hava durumu normale dönene kadar başlamayacağı bildirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, dün gece geç saatlerden itibaren etkisini artıran yoğun sis ve kötü hava şartları sebebiyle askıya alınan uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Hoşyar, durdurulan hava trafiğinin başlamadığını ve şartlar normale dönene kadar sefer yapılmayacağını vurguladı.

Ahmed Hoşyar, "Uçuşlar belirsiz bir süreyle askıya alınmıştır. Seferlerin ne zaman yeniden başlayacağını şu an için öngöremiyoruz." dedi.

Kerkük ve Irak genelinde ulaşım aksıyor

Öte yandan 15 Aralık Pazartesi akşamı, yoğun sis Kerkük Uluslararası Havalimanındaki uçuşlarda da aksamalara yol açtı. Kerkük Havalimanında bir Türkiye seferi iptal edilirken, Erbil'de tüm seferler geçici olarak durduruldu.

Irak genelindeki birçok vilayeti etkisi altına alan sis dalgası, görüş mesafesinin düşmesine neden olarak hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.