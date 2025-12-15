Erbil’de yoğun sis hava trafiğini aksattı

1 saat önce

Akşam saatlerinde etkisini gösteren ve yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen yoğun sis nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanında tüm uçuşlar askıya alındı.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Zor hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı. Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağını bilmiyoruz." dedi.

Kürdistan Bölgesi Meteoroloji ve Sismoloji Genel Müdürlüğü, Erbil merkezindeki mevcut sisin yarın (16 Aralık 2025 Salı günü) sabah saat 10'a kadar devam edeceğine dair açıklama yaptı.

Açıklmaya göre gece saatlerinde etkisinin daha da artması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde bir kilometreden, bazı yerlerde ise 100 metrenin altına düşecek.