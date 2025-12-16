DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri Mecliste görüştü

22 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van milletvekilleri, Van halkının yaşadığı sorunları ve çözümleri görüşmek üzere Mecliste görüştü.

DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’ın talebi üzerine, DEM Parti ve AK Parti Van milletvekilleri, 16 Aralık 2025 Salı günü (bugün), Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bir araya geldi.

Basındaki detaylara göre Pervin Buldan’ın TBMM’deki odasında yapılan görüşmeye, DEM Parti Van milletvekilleri Zülküf Uçar, Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı, Mahmut Dindar katılırken, AK Parti’den Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu katıldı.

Görüşmede, Van halkının yaşadığı sorunlar ve çözümü gündeme geldi.

DEM Parti ve AK Partili vekiller, sorunları ve çözümü konuşmak için bundan sonra da bir araya gelme kararı da aldı.