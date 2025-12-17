Bugün Kürdistan Bayrağı Günü

4 saat önce

Bugün, 17 Aralık Kürdistan Bayrağı Günü. Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm eğitim merkezlerinde, resmi kurumlarda ve halk arasında bugün, büyük bir saygı ve coşkuyla kutlanıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Eğitim Bakanlığının aldığı karar uyarınca, okullarda birinci dönem sınavları devam etmesine rağmen, sınav salonlarına girilmeden önce bir saatlik süre bayrak törenine ayrıldı. Bu kapsamda Kürdistan bayrağını onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bayrağın tarihsel yolculuğu

Tarihsel kayıtlara göre 1919 yılında Dr. Kamaran Bedirhan, söz konusu bayrağı "Kürdistan Bayrağı" olarak Avrupa ülkelerine tanıtmıştır. 1960’lı yıllarda ise Avrupa’daki Kürt Öğrenci Derneği, çeşitli etkinliklerde aynı bayrağı kullanmıştır.

1970’ten sonra Kürt diasporası, bu bayrağı özel gün ve anmalarda kullanmaya başlarken, Güney Kürdistan’daki 1991 Raperini (ayaklanması) sonrasında siyasi parti binaları ve medya kuruluşlarında bu bayrak dalgalandırılmaya başlandı.

Yasal statü ve Bayrak Günü’nün ilanı

Kürdistan Parlamentosu, 11 Kasım 1999 tarihli oturumunda 4 Sayılı Kürdistan Bölgesi Bayrak Yasası'nı kabul etti. Ardından Parlamento, 19 Haziran 2009 tarihinde aldığı 48 sayılı kararla, her yılın 17 Aralık gününü "Kürdistan Bayrağı Günü" olarak ilan etti.

17 Aralık 1945’te ilk Mahabad Belediyesinde dalgalandırılan Kürdistan bayrağı, Kürdistan Cumhuriyeti’nin 22 Ocak 1946 tarihinde ilan edilmesinden bir ay önce resmi bir alanda ilk defa kullanıldı. Bu olay, Kürt siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Kürdistan tarihinde bugün aynı zamanda “Kürt tarihi ve devrimi için yeni bir gün” olarak kabul edilir.

Terörle mücadele sürecinde savunma cephelerinde dalgalanan Kürdistan bayrağı, tüm dünya platformlarında tanınan bir sembol ve Peşmerge’nin direniş simgesi haline gelmiştir.

Kürdistan bayrağındaki renklerin anlamı: