Muna Kahveci: Türkmenler ve Hristiyanlar yeni kabinede yer almaya hazır

2 saat önce

Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, siyasi partilere uzlaşı çağrısında bulunarak, Kürdistan Parlamentosunun bir an önce yeniden faaliyete geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Muna Kahveci, bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bayrağı Günü’nü kutladı.

Siyasi partilere çağrı yapan Kahveci, “Kürdistan bayrağının gölgesinde tüm tarafların uzlaşmasını ve Kürdistan Parlamentosu'nun yeniden faaliyete geçmesini umut ediyoruz.” dedi.

"Türkmenler ve Hristiyanlar hükümete katılmaya hazır"

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki müzakerelerin sonucunu beklediklerini belirten Kahveci, "Türkmen ve Hristiyan bileşenler olarak, yeni Kürdistan Hükümeti kabinesinde yer almaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Parlamento Sekreterliği görevinin Türkmenler yerine Hristiyanlara verilmesi ihtimaline ilişkin ise Kahveci, yeni yasama döneminde Hristiyan bileşenlerin de aktif bir rol üstlenmesini desteklediklerini vurguladı.

"Tek hükümet, tek Peşmerge" vurgusu

Kahveci ayrıca, genel menfaatlerin parti çıkarlarının üzerinde tutulması gerektiğinin altını çizerek, "10. Kabinede yer almaya hazır olan taraflar KDP ile müzakere etmeli; tek ilke, tek hükümet, tek Parlamento ve tek Peşmerge gücü hedefiyle çalışmalıdır." açıklamasını yaptı.