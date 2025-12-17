Başbakan Barzani, Kürt boksör Badin Haso'yu kabul etti

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürt boksör Badin İdris Haso'yu tebrik ederek, başarılar diledi.

Mesrur Barzani, bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba günü) Arnavutluk'ta düzenlenen Asya Boks Şampiyonası'nda birinci olan Kürt boksör Badin İdris Haso'yu kabul etti.

Başbakan Barzani, kendisini tebrik ederek başarılar dilerken, spor ve sporculara Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğini yineledi.

Sporcu İdris Badin Haso ise kabul ve desteği için Başbakan Barzani'ye teşekkür etti.