Süreç toplantısı sona erdi: Ortak rapor yılbaşından sonra Meclise sunulacak

4 saat önce

Siyasi parti temsilcileri ile Mecliste yapılan süreç toplantısında, ortak rapor için yazım ekibi kurulması kararlaştırıldı ve partilerin raporlarını cuma gününe kadar teslim etmesi istendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba günü) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdulhamit Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir ile Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı.

ANF'de yer alan habere göre siyasi partilerin hazırladığı raporlar ile komisyonun üzerinde çalıştığı genel raporun ele alındığı görüşmede, henüz raporunu teslim etmeyen partilerin Cuma gününe kadar raporlarını komisyona sunması gerektiği vurgulandı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak bir rapor hazırlanması konusunda yöntemlerin ele alındığını belirterek, “Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içinde müşterek raporu hazırlayacağız. Yılbaşından sonra bir çerçeve metin olarak raporu Meclise sunacağız.” dedi.

Rapor için grubu bulunan her partiden birer ismin görev alacağını belirten MHP'li Yıldız, mevcut koordinatörlerle çalışmanın sürdürüleceğini ifade etti.

Komisyon raporunun hazırlanması için bir yazım ekibi oluşturulmasının kararlaştırıldığı ve partilerin bu ekip için birer üye belirleyeceği, yazım ekibinin pazartesi gününe kadar taslak raporu gözden geçirerek son halini vermesinin planlandığı belirtildi.

Kurtulmuş ve parti temsilcilerinin, pazartesi günü saat 16.00’da yeniden toplanması bekleniyor.