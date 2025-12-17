Polonya Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız

3 saat önce

Polonya’nın yeni Erbil Başkonsolosu Maciej Zajdel, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile çeşitli alanlarda, özellikle ticaret ve eğitim alanlarında ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Polonya’nın yeni Erbil Başkonsolosu Maciej Zajdel'ı kabul etti.

Başbakan Barzani, göreve başlaması nedeniyle Maciej Zajdel'ı tebrik etti, başarılar diledi ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğini ifade etti.

Polonya Başkonsolosu ise ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile çeşitli alanlarda, özellikle ticaret ve eğitim alanlarında ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu yineledi.