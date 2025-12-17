Kerkük'te gençlerin Peşmerge heykeline Kürdistan bayrağını asması engellendi

2 saat önce

Kerküklü gençler, Peşmerge heykelinin üzerine Kürdistan bayrağını asmaya çalışırken, çok sayıda Irak güvenlik gücü tarafından engellendi.

Gençlerden bazıları, "Irak bayrağının yanına Kürdistan bayrağı da asılmalı." derken, diğerleri Peşmerge heykeli olduğu için sadece Kürdistan bayrağının asılması gerektiğine inanıyor.

Gençlerden biri Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan bayrağı 16 Ekim olaylarından sonra heykelden kaldırıldı. Şehir idaresinden ya Irak bayrağını kaldırmalarını ya da heykele Kürdistan bayrağını asmalarını istiyoruz." dedi.

Başka bir genç ise, "Ya Kürdistan bayrağı Irak bayrağının yanına asılacak, ya da heykel buradan kaldırılacak." ifadesini kullandı.

Bir başka genç de Peşmerge heykelinin üzerine sadece Kürdistan bayrağının asılmasını istediklerini söyledi.

Gençlerin Kürdistan bayrağını asmasını engellemek için Peşmerge heykelinin etrafına yoğun güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Başka bir genç ise, "Ya Peşmerge heykeli bayraksız olacak ya da üzerine Kürdistan bayrağı asılacak. 2023 yılında o bayrak uğruna dört şehit verdik. Bugün Kürdistan Bayrağı Günü." dedi.