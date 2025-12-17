Gazze’de soğuk hava nedeniyle 17 Filistinli hayatını kaybetti

3 saat önce

Soğuk hava ve fırtınanın başlamasından bu yana Gazze'de soğuktan 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de soğuk havanın getirdiği şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olmaya başlamasından bu yana 17'den fazla binanın tamamen çöktüğü belirtildi.

Gazze'de aynı sürede 90'dan fazla binada kısmi çökmenin yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Bu durum binlerce kişinin hayatını doğrudan tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli yağış ve sel nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınakların yaklaşık yüzde 90'ının sular altında kaldığı aktarılan açıklamada, "Binlerce Filistinli aile geçici barınaklarını kaybetti, kıyafetleri, yatakları ve battaniyeleri zarar gördü, bu durum onların sıkıntılarını daha da artırdı." denildi.

Uluslararası topluma ve tüm dünyaya Filistinlilere yardım ve acil insani ihtiyaçların sağlanması için bir an önce harekete geçilmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, "Gazze'de soğuk havalar nedeniyle 4'ü çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti. Binaların çökmesi sonucu yaşamını yitirenler de oldu." sözleri kullanıldı.

Gazze'deki çadırların barınma konusunda işe yaramadığının vurgulandığı açıklamada, "İnsan onurunu koruyan ve can güvenliği sağlayan güvenli konutların sağlanması, yeniden inşa sürecinin derhal ve hızlı bir şekilde başlatılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.