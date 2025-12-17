ABD'den Zaho SK taraftarlarına tebrik mesajı

38 dakika önce

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, FIFA En İyi Taraftar Ödülü'nü kazanan Zaho Spor Kulübü taraftarlarını tebrik etti.

ABD Başkonsolosluğundan bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba günü) yapılan açıklamada, "Zaho taraftarlarını 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü'nü kazanmalarından dolayı tebrik ediyor." denildi.

FIFA, 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı.

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

FIFA tarafından dün yapılan açıklamada, Zaho SK'nın FIFA En İyi Taraftar Ödülü'nü kazandığını duyurmuştu.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.