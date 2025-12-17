Rusya’dan Ukrayna’daki yerleşim bölgesine saldırı: 1'i çocuk 26 yaralı

3 saat önce

Rusya’nın Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Rusya’nın düzenlediği 3 hava saldırısında iki apartmanın hasa gördüğünü ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kez daha sivil yerleşim yerleri olan evler, okullar ve günlük yaşam alanları kasıtlı olarak hedef alındı." denildi.

Saldırı sonrası bazı dairelerde yangın çıktı.