Zelenskiy: 2026 yılının savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bugün Moskova'dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık. Bu sinyaller sadece bize yönelik değil. Ortaklarımızın bunu görmesi önemli." dedi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarının ardından video mesaj yayınladı.

Bugün Moskova'dan, "gelecek yılın savaş yılı olacağına" dair yeni sinyaller aldıklarına dikkat çeken Volodimir Zelenskiy, "Bu sinyaller sadece bize yönelik değil. Ortaklarımızın bunu görmesi önemli. Özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık söyleyen ABD’deki ortaklarımızın." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın açıklamalarının dikkate alınması ve tepki verilmesi gerektiğini vurgulayanZelenskiy, Rusların diplomatik girişimleri baltalayabileceğini, bazı maddeler üzerinden baskı kurmaya ve Ukrayna’nın topraklarını ilhak etme arzularını örtbas etmeye çalışacaklarına dikkat çekti.

Rusya’nın Ukrayna’nın ardından bir gün kendi "tarihi toprakları" olarak adlandırabilecekleri Avrupa'daki diğer ülkeleri hedef alacağını öne süren Zelenskiy, "Bu Rus tarih çılgınlığına karşı gerçek bir koruma gerekiyor ve şu anda tüm ortaklarımızla bu korumanın gerçekten sağlanması için çalışmaya devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba günü) Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta bu yıl elde ettiği kazanımlara ve savaştaki gelişmelere değinmişti.

Putin, "Bu yıl korunaklı kaleler haline getirilen büyük şehirler de dahil olmak üzere 300'den fazla yerleşim yerini kurtardık. Askeri harekatımız şüphesiz ki başarılı olacaktır. Diplomasi yoluyla sorunların köküne inmeyi ve çatışmayı bu şekilde çözmeyi tercih ediyoruz. Ancak Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri önemli müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır. Ayrıca, güvenlik için bir tampon bölgenin oluşturulması ve genişletilmesi de sık sık gündeme getirilecek." demişti.