ABD Kongresinden tarihi karar: Sezar Yasası iptal edildi, Suriye’ye yatırımın önü açıldı

ABD Kongresi, tarihi bir adım atarak Suriye’ye yönelik yaptırımları içeren "Sezar Yasası"nın kalıcı olarak yürürlükten kaldırılmasını resmen onayladı.

Eski rejim lideri Beşar Esad döneminde yürürlüğe giren Sezar Yasası, Suriye’nin bankacılık sistemi ve ekonomisi önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Temsilciler Meclisinin geçen hafta tasarıyı onaylamasının ardından, kararın yürürlüğe girmesi için şimdi ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası bekleniyor.

Suriye Hükümeti, söz konusu kararı memnuniyetle karşıladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani yayımladığı mesajda, "Bu adım, dünyayla ortaklık için yeni bir ufuk açıyor. Suriye halkına verdikleri destekten dolayı Senato'ya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ise kararı, Suriye halkının acılarına son vermek adına atılmış "kararlı bir adım" olarak nitelendirdi.

Söz konusu hızlı değişimler, ABD Başkanı Trump ile Suriye Başkanı Ahmed Şaraa arasında gerçekleşen bir dizi görüşmenin ardından geldi. İkili mayıs ayında Körfez'de bir araya gelmiş, ardından 10 Kasım'da Şaraa, Beyaz Saray'da ağırlanmıştı.

Gözlemciler bu gelişmeyi, "eski bir cihatçı" olarak tanımlanan Ahmed Şaraa’nın bir yıldan kısa sürede uluslararası güveni kazanarak ülkesini izolasyondan kurtarması ve diplomatik bir zaferi olarak değerlendiriyor.

Dünya Bankası raporlarına göre Suriye'nin yeniden inşası için 216 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Yaptırımların kaldırılmasının ekonomiyi canlandırması ve imar sürecini başlatması bekleniyor.