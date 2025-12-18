Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

4 saat önce

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, Danla Biliç olarak bilinen sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alındı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüphelilere, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamaları yöneltiliyor.