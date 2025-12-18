Trump’ın ekibinden Irak mesajı: Yeniden büyük yapacağız

5 saat önce

ABD’nin Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Joe Wilson ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Irak'ı yeniden büyük yapacaklarını" (Make Iraq Great Again) açıkladı.

Mark Savaya, bugün (18 Aralık 2025 Perşembe) X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Joe Wilson ile görüşmelerine yer verdi.

ABD Kongre Üyesi Wilson ve ekibiyle harika bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Savaya, “Irak’ı yeniden büyük yapacağız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Joe Wilson da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savaya’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Irak’taki duruma ilişkin görüşmelerini "önemli" olarak nitelendirdi.

Wilson paylaşımında, "Irak'a refah getirmek ve ülkeyi İran'ın elinden kurtarmak için Özel Temsilci ile çalışmayı dört gözle bekliyorum. Başkan Trump adına bu dosya üzerinde çalışmak için Savaya'dan daha liyakatli kimse yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Wilson, X hesabındaki paylaşımında Trump'ın temsilcisi Savaya ile çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.

Fotoğrafta Wilson'ın elinde Irak bayrağı tuttuğu görülürken, arkalarında ABD bayrağının yanı sıra Suriye'nin yeni bayrağının da yer alması dikkat çekti.