CENTCOM: Suriye'de temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlendi

3 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Suriye'de terör örgütü DAİŞ dahil terörle mücadele kapsamında temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlediği bildirildi.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Suriye'deki terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

ABD ve ortaklarının temmuzdan bu yana DAİŞ kalıntıları dahil terörle mücadele kapsamında Suriye'de yaklaşık 80 operasyon düzenlediği belirtilirken, bu operasyonlarda 119 DAİŞ’linin gözaltına alındığı, 14'ünün öldürüldüğü aktarıldı.

ABD askeri personeli ve Suriye İçişleri Bakanlığının geçen ay Suriye'nin güneyinde DAİŞ’e ait 15'ten fazla silah deposunu tespit ve imha ettiği bilgisine de yer verilen açıklamada, bu kapsamda 130'u aşkın havan topu ve roket, çok sayıda tüfek, makineli tüfek, tanksavar mayını ve patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, CENTCOM'un Suriye'de eylülde düzenlediği operasyonda, ABD'ye saldırmayı amaçladığı belirtilen "Omar Abdul Qader" isimli üst düzey DAİŞ mensubunun öldürüldüğü hatırlatıldı.

Temmuzda düzenlenen baskının ise DAİŞ’te üst düzey bir elebaşı Ziya Zawba Muslih el-Hardani ve DAİŞ bağlantılı 2 yetişkin oğlunun ölümüyle sonuçlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kişilerin ABD, koalisyon güçleri ve Suriye Hükümeti için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu yıl terör örgütü DAİŞ’i ABD'de en az 11 komplo veya saldırı planladığı vurgulandı.