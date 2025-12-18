KDP: Onuncu hükümetin oluşumu, seçim sonuçlarına dayanacaktır

"Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümetin kabinelerinin oluşturulmasına ilişkin görüşmeler karıştırılmamalıdır"

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komitesi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümetin kabinelerinin oluşturulmasına ilişkin görüşmelerin karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

KDP Merkez Komitesi, bugün (18 Aralık 2025 Perşembe günü) Pirmam’da Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplandı. Bu, altıncı dönem Parlamento seçimlerinin ardından KDP Merkez Komitesi'nin ilk toplantısı oldu.

Toplantı sonrası KDP Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümet kabinelerinin kurulmasına ilişkin görüşmelerin karıştırılmaması gerektiğini, önce bölge hükümetinin kurulması meselesinin çözülmesi, ardından da Bağdat'a yönelik gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Onuncu hükümet kabinesinin kurulması için müzakerelerin kapısı açık, ancak bu hükümet Kürdistan Parlamento seçimlerinin sonuçlarına ve kazanımlarına göre kurulacak." denildi.

Kürdistan Parlamento seçimlerini kazanan taraflarla yapılan görüşmelere dair açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Bazı partiler muhalefette kalmayı tercih etti. Bu, kendilerinin tercihiydi."

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile yapılan görüşmelere ilişkin olarak da, "Irak Parlamento seçimlerinden önce bir anlaşmaya varmak için çok çaba sarf ettik. Ne yazık ki, KYB, Irak Parlamento seçimlerinin sonucunu yanlış yorumlayıp önyargılı bir şekilde ele alarak görüşmeleri seçim sonrasına uzattı." denildi.

KDP Merkez Komitesi, Kürdistan Parlamento seçimlerinin sonuçlarına ve esaslarına uygun bir anlaşma için müzakere kapısının açık olduğunu ve Kürdistan halkının oyuna ve güvenine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri, 10. Kabine’nin kurulmasını görüşmek üzere 16 Aralık 2025 Salı günü, Pirmam’da bir araya gelmişti.

Toplantının ardından edindiğimiz bilgilere göre KDP Siyasi Bürosu'nda gerçekleşen görüşme olumlu bir atmosferde geçti. Taraflar, yakın bir tarihte yeniden bir araya gelme kararı aldı.

20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kürdistan Parlamento seçimlerinde KDP 39 sandalye kazanarak seçimin galibi olmuş, KYB ise 23 sandalye elde etmişti.