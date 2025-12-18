Mesrur Barzani: Bir arada yaşama kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Ezi Orucu Bayramı vesilesiyle Kürdistan ve dünyadaki tüm Ezidilerini tebrik etti.

Mesrur Barzani, bugün (18 Aralık 2025 Perşembe günü) Ezidi Kürtlerin Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan Barzani mesajıda, "Ezi Orucu Bayramı vesilesiyle, Kürdistan ve dünyanın dört bir yanındaki Ezidi kardeşlerimi en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

Mesajında birlikte yaşama kültürüne vurgu yapan Başbakan, bu vesileyle, Ezidilerin hak ve taleplerini desteklemeye ve Kürdistan Bölgesi'nde birlikte yaşama kültürünü güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Ezidiler “Büyük Oruç Bayramı” olarak da bilinen Ezi Bayramı’ndan önceki 3 gün oruç tutar.

Orucun ardından gelen cuma gününde ise Ezi Bayramı kutlanır.