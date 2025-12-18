Başkan Barzani’den Ezi Orucu Bayramı mesajı

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, "Kürdistan'ın tüm dini ve etnik gruplar arasında kardeşlik, birlikte yaşama ve barışın hüküm sürdüğü bir ülke olması gurur verici bir durumdur." dedi.

Mesud Barzani, bugün (18 Aralık 2025 Perşembe günü) Ezidi Kürtlerin Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

“Tüm Ezidi kardeşlerimin Ezi Orucu Bayramı’nı tebrik ediyorum.” diyen Başkan Barzani, bayramın rehaf ve mutluluğa vesile olması temennisinde bulundu.

Mesud Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bayramlarınızı ve özel günlerinizi barış ve mutluluk içinde kutlamanızı diliyorum. Kürdistan'ın tüm dini ve etnik gruplar arasında kardeşlik, birlikte yaşama ve barışın hüküm sürdüğü bir ülke olması gurur verici bir durumdur. Bu kültürün daha da güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir."

Ezidiler “Büyük Oruç Bayramı” olarak da bilinen Ezi Bayramı’ndan önceki 3 gün oruç tutar.

Orucun ardından gelen cuma gününde ise Ezi Bayramı kutlanır.