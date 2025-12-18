Suriye ve SDG arasında entegrasyon konusunda ön anlaşma sağlandı

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda ön anlaşma sağlandığı, kurumların işleyişiyle ilgili detayların görüşüldüğü bildirildi.

Kuzey ve Doğu Suriye Müzakere Komitesi tarafından Şam yönetimiyle yapılan görüşmelere dair sosyal medyada açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye ordusunun askeri yapılanması içinde üç SDG biriminin tutulması konusunda ön anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Her iki taraftan uzman komiteler aracılığıyla kurumların örgütsel yapısının detayları üzerinde görüşmeler yapılıyor. Yakın gelecekte somut adımların atılması bekleniyor."

Bu adımın “diyaloğa dayalı siyasi bir çözüme yol açan açık uluslararası destek gördüğü” kaydedildiği açıklamada, bu seçeneğin istikrarı sağlamanın en gerçekçi yolu olduğu belirtildi.

Suriye'de kalıcı bir çözüm oluşturmanın tek yolu olarak uzlaşma ve işbirliği olduğuna vurgu yapıldığı açıklamada, “Herhangi bir önemli ilerleme, medya savaşının ve nefret söyleminin sona ermesini gerektirir.” denildi.

Suriye’de liderliğini Ahmed Şaraa’nın yaptığı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü öncülüğünde, 8 Aralık 2024’te muhalif güçler Şam’ı ele geçirdi ve 54 yıllık Esad rejimi son buldu.

Şam'ın düşmesinin ardından eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya'ya sığındı.

Ülkede yeni bir dönem başlarken Suriye bayrağı da değiştirildi.

10 Mart 2025 Mutabakatı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Hükümeti arasında imzalanan bir güvenlik anlaşmadır. Anlaşmada, sivil ve askeri kurumların Özerk Yönetim altında birleştirilmesi ve ulusal kurumlar oluşturulması başta olmak üzere birçok hüküm yer alsa da iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları anlaşmanın ilerlemesini ve uygulanmasını engelledi.