Mazlum Abdi: 2026 yılı SDG açısından yeni bir başlangıç olacak

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, “Savunma Bakanlığı bünyesinde, Suriye için yeni bir orduyu birlikte kuralım istiyoruz. SDG, bu yapıda önemli bir rol oynamalıdır." dedi.

Mazlum Abdi, Aryen TV’ye verdiği röportajda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Baas rejiminden miras kalan merkeziyetçi anlayışın sürdüğünü belirteun Abdi, “Hala Suriye’nin tek bir grup tarafından yönetilmesi isteniyor. Dürzilerin sorunları çözülmüş değil, Alevilerin yaşadığı bölgelerde katliamlar oldu. Görüşmeler yapılıyor ama ciddi bir ilerleme yok.” ifadelerini kullandı.

Şam yönetimiyle diyaloğun kesintisiz sürdüğünü belirten Abdi, ABD ordusu ve ABD Dışişleri Bakanlığının da bu süreçte yer aldığını, Şam ile görüşmelerin zaman zaman yavaşladığını ancak tamamen kopmadığını vurguladı.

SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna değinen Mazlum Abdi, “SDG güçlü bir ordudur. Savunma Bakanlığı bünyesinde, Suriye için yeni bir orduyu birlikte kuralım istiyoruz. SDG, bu yapıda önemli bir rol oynamalıdır.” dedi.

Yeni yıla ilişkin değerlendirmesinde Abdi, “2026 bizim için yeni bir başlangıç olacak. Çabalarımız var ve bunları hayata geçireceğiz. Önümüzdeki yıl önemli başarılara imza atacağız.” sözlerini sarf etti.