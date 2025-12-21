Mesrur Barzani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, bugün (21 Aralık 2025 Pazar günü) Başbakan Mesrur Barzani'yi başkent Kahire'de Cumhurbaşkanlığı Sarayında karşıladı.

Görüşmede, Mısır Cumhurbaşkanı, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu yineledi.

Başbakan Barzani ise Mısır'ın ve Cumhurbaşkanı Sisi'nin bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesindeki rolünü övdü.

Kürdistan Bölgesi-Mısır ilişkilerinin çeşitli alanlarda, özellikle yatırım ve ticaret alışverişi konusunda güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Mesrur Barzani, dün akşam (20 Aralık 2025 Cumartesi günü) resmi bir ziyaret için gittiği Kahire'de havalimanında Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fuad Henno tarafından karşılanmıştı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Barzani'nin, Kürdistan Bölgesi ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Irak ile bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve diğer bazı yetkililerle bir araya geleceği belirtilmişti.