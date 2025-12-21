Sel felaketinin yaşandığı Çemçemal'da yeni kaymakam göreve başladı

1 saat önce

Aso Bekir Mustafa, Çemçemal'ın yeni kaymakamı olarak göreve başladı.

Bugün (21 Aralık 2025 Pazar günü) Süleymaniye ilindeki hükümet ve idari yetkililerinin katıldığı bir törenle Çemçemal valiliği görevi değiştirildi.

Törende, Aso Bekir Mustafa, Remek Ramazan'ın yerine vekaleten atanan göreve başladı.

Aso Bekir Mustafa, düzenlediği basın toplantısında, görevlerinin hizmet etmek olduğunu belirterek, medyanın eksiklikleri tespit etmelerine ve çözmelerine yardımcı olmasını istedi.

Çemçemal'ın yeni kaymakamı daha önce çeşitli idari görevlerde bulunmuştur:

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin talimatoyla Çemçemal'da mal ve can kaybına yol açan sel felaketini araştırmak üzere bir komite kurulmuştu.

Komitenin raporunun ardından, eski ilçe kaymakamı Remek Ramazan da dahil olmak üzere bir dizi yerel yetkili görevden alınmıştı.