ABD Kongresinden Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'na eleştiri

4 saat önce

ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan'ı "Bir hakimin görevi kanunu uygulamaktır, yasa dışı grupları övmek değil." sözleriyle eleştirdi.

Kongre Üyesi Wilson, 21 Aralık Pazar günü sosyak medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zedan'ı hedef aldı.

"Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'nın silahlı gruplara "silahsızlanma çabaları"ndan duyduğu minnettarlık, basit bir ifade değil, devletin en önemli kurumunun tarafsızlığını yitirdiği anlamına gelmektedir." diyen Joe Wilson, paylaşımına şu ifadelere yer verdi:

"Bu dil, hukuku korumakla görevli anayasal bir kurumun dili değil, yargı liderliği ile milis grupları arasındaki altta yatan ve süreklilik arz eden bir ilişkiyi yansıtmaktadır. Devlet kurma ilkelerinde, bağımsız yargı, silahlı gruplara etmez, onların siyasi ve askeri eylemlerini de değerlendirmez. Bir hakimin görevi kanunu uygulamaktır, yasa dışı grupları övmek değil."

Bu davranışın, Irak'taki yargının en üst kademesinin, "hukukun üstünlüğünü savunmak yerine, hukuk kisvesi altında siyasi mesajlar gönderme platformuna dönüştüğünü" gösterdiğini söyleyen Wilson, "Bu, adalete ve devlet kurumunun kendisine yönelik en büyük tehdittir ve Irak'taki yargının gerçek misyonundan saptığını teyit etmektedir." sözlerini sarf etti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, silahlı grupların silahları devletin eline teslim etme konusunda anlaşmaya vardığını söylemişti.

Zedan açıklamasında, silahlı grupların liderlerine hukukun üstünlüğünün tesis edilmesine ve siyasi eyleme geçilmesine "yardımcı" oldukları için teşekkür etmişti.