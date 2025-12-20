Fidan: İsrail'in ateşkes ihlalleri barış planını tehlikeye sokuyor

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu ve ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu söyledi.

Bakan Fidan, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenen Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan toplantının "umut verici" olduğunu vurgulayan Fidan, "Türkiye olarak (İsrail'in) ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu da açıkça ifade ettik. Özellikle İsrail tarafından devam eden ihlaller inanılmaz şekilde süreci daha zor hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'yle ilgili yapılacak bütün çalışmalarda üç tane parametrenin Türkiye için önemli olduğunu Hakan Fidan, şöyle devam etti:

"Birincisi Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi, ikincisi Gazze'nin toprak olarak hiçbir şekilde bölünmemesi, üçüncüsü Gazze'de yapılacak her şeyin Gazzeliler için yapılması."

Fidan, ABD'nin sadece Gazze değil Ukrayna konusunda da arabuluculuk yaptığını hatırlatarak, "Hafta sonu Gazze toplantısına ilaveten Ukrayna görüşmeleri için de hem Rus tarafından hem Ukrayna tarafından hem Avrupalılardan gelen arkadaşlarımız vardı. Onlarla da bu vesileyle bir araya gelme imkanı bulduk. Hem Amerikalılarla hem Avrupalılarla hem Ukraynalılarla şu barış tartışmalarında en son gelinen nokta, onların gördüğü nelerdir? Onları tartışma imkanımız oldu. Bir görüş alışverişinde bulunuldu." diye konuştu.