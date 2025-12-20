Başbakan Barzani resmi ziyaret kapsamında Mısır'da

Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile bir araya gelecek

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, resmi bir ziyaret için Mısır'a gitti ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve diğer bazı yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Mesrur Barzani, 20 Aralık 2025 Cumartesi akşamı Kahire'ye ulaştı ve havalimanında Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fuad Henno ile diğer bazı Mısırlı yetkililer tarafından karşılandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Irak ile bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve diğer bazı yetkililerle bir araya gelecek.