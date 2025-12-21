Hamdi Şengali: "Petrol ihracatı günlük petrol ihracatı 200 bin varili aştı"

2 saat önce

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Şengali, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Bağdat'ın, petrol ihracatı anlaşmasını yenileyeceğini söyledi.

Hamdi Şengali, Kurdistan24'e verdiği demeçte, SOMO aracılığıyla imzalanan petrol ihracatı anlaşmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını ve anlaşmanın devam edeceğini vurguladı.

Anlaşmanın yenileyeceğini söyleyen SOMO Genel Müdür Yardımcısı Şengali, "Petrol ihracatı günlük petrol ihracatı 200 bin varili aştı. Süreç devam edecek, anlaşma uzatılacak." dedi.

İki buçuk yıldan uzun süre petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başlamıştı.