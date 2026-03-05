ABD’nin İran operasyonu: İlk 4 günün faturası 11 milyar dolar

30 dakika önce

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırıların ilk dört günündeki askeri maliyetine ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı.

WSJ’nin haberinde yer alan finansal tahminlere göre operasyonların toplam maliyeti şimdiden 11 milyar dolara ulaştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu bütçenin aslan payını hava savunmasına ayırdı.

Raporda, İran’dan fırlatılan balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını (İHA) havada imha etmek için kullanılan savunma füzelerinin maliyetinin 5,7 milyar dolar olduğu belirtildi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu bölgedeki dengeleri değiştirdi. Söz konusu saldırılarda, İran’ın üst düzey lider kadrosundan önemli isimlerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İran, bu saldırılara kısa sürede karşılık vererek gerilimi tırmandırdı. Tahran yönetimi, İsrail’e yönelik füze saldırılarının yanı sıra bölge ülkelerinde bulunan ABD askeri üs ve karargahlarını da hedef aldı.