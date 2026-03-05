UNICEF’ten İran uyarısı: 180 çocuk hayatını kaybetti

8 dakika önce

UNICEF, İran’da tırmanan askeri gerilimin çocuklar üzerindeki ölümcül sonuçlarına ilişkin derin endişesini dile getirdi. Yayınlanan son raporlara göre saldırılar neticesinde şu ana kadar yaklaşık 180 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda çocuk ise yaralandı.

UNICEF, 6 Mart 2026 Cuma günü yapılan açıklamada, can kayıplarına ilişkin detayları paylaştı. 28 Şubat’ta İran’ın güneyindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda, ders esnasında olan 168 kız öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden çocukların çoğunun 7 ile 12 yaş grubunda olduğu belirtilirken; ülkenin beş farklı bölgesindeki okullarda 12 çocuğun daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Askeri operasyonların sivil altyapıya verdiği zararın çocukların güvenliğini doğrudan tehdit ettiği vurgulanan raporda, en az 20 okul ve 10 hastanenin ağır hasar aldığı, eğitim ve temel sağlık hizmetlerine erişimin tamamen durma noktasına geldiği kaydedildi.

UNICEF, uluslararası insancıl hukuka göre çocukların ve okulların dokunulmaz olduğunu hatırlatarak, mevcut çatışmaların aileler ve toplum üzerinde nesiller boyu sürecek travmalar bırakacağı uyarısında bulundu.

Tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirme ve sivilleri koruma çağrısı yapan UNICEF, şiddetten etkilenen ailelere insani yardım ulaştırmak için durumu yakından takip ettiğini yineledi.