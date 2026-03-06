Qatar Airways: Hava sahası açılana kadar uçuş yok

2 saat önce

Qatar Airways, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından geçen cumartesi gününden bu yana kapalı olan hava sahası nedeniyle uçuşların askıya alınmaya devam edeceğini duyurdu.

Qatar Airways'in resmi X hesabı üzerinden 6 Mart 2026 Cuma günü yapılan açıklamada, "Katar Devleti hava sahasının kapalı kalması nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmaya devam edecektir." denildi.

Şirket, Katar Sivil Havacılık Genel Otoritesinin hava sahasını açma kararı almasıyla birlikte seferlerin derhal yeniden başlayacağını belirtti.

Havayolu şirketi, ekiplerinin durumun uygun olması halinde ek tahliye veya acil durum uçuşları düzenlemek için 24 saat esasına göre çalıştığını vurguladı.

Ayrıca yolculara, uçuşlarının onaylandığına dair resmi bir bildirim almadıkları sürece havalimanlarına gitmemeleri çağrısında bulunuldu.

Katar Sivil Havacılık Otoritesi, geçtiğimiz cumartesi günü hava trafiğini geçici olarak durdurma kararı almıştı. Bu karar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak aralarında Katar’ın da bulunduğu bazı bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği İHA ve füze saldırılarının ardından alınmıştı.