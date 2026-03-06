ABD’den Kuveyt kararı: Büyükelçilik kapatıldı

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt’teki büyükelçilik faaliyetlerini durdurma kararı alırken, bölgedeki güvenlik durumuna dikkat çekerek vatandaşlarından Kuveyt’i terk etmelerini istedi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Kuveyt Büyükelçiliğindeki tüm çalışma ve faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla büyükelçilik personelinden herhangi bir yaralanma haberi alınmamıştır." ifadesine yer verildi, ancak kararın detaylı gerekçesine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Bakanlık, Kuveyt topraklarında bulunan tüm ABD vatandaşlarına seslenerek, güvenlik gerekçesiyle derhal hazırlıklarını yapmaları ve ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail’in İran ile girdiği savaşın başlangıcından bu yana, çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş Orta Doğu’dan ayrılmaya başladı. Birçok ülke, can güvenliği riski nedeniyle vatandaşlarına bölgeyi acilen terk etmeleri yönündeki uyarılarını sürdürüyor.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı. İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.