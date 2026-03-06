Havalimanları kapanınca gözler İbrahim Halil Sınır Kapısı’na çevrildi

1 saat önce

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim ve hava sahalarının kapatılmasıyla durma noktasına gelen sivil havacılık, yolcuları kara yoluna mecbur bıraktı. Bölge genelindeki havalimanları uçuşlara kilitlenirken, Kürdistan Bölgesi’nin dünyaya açılan en güvenli kapısı olan İbrahim Halil Uluslararası Sınır Kapısı’nda yolcu trafiği iki katına çıktı.

Erbil, Süleymaniye ve Kerkük havalimanlarının uçuşlara kapatılması, binlerce yolcuyu rotasını değiştirmeye zorladı. Kurdistan24’e konuşan Kerküklü bir yolcu, durumun vahametini şu sözlerle özetledi:

"Avrupa’ya gitmek için uçak bileti alan herkesin biletleri yandı. Şimdi tek çaremiz burası. Avrupa’ya veya diğer ülkelere gitmek isteyen herkes kara yoluyla İbrahim Halil’e yöneliyor."

Erbil sakini Ali Abdullah, yolculuk süresi uzasa da sınır kapısındaki hizmetten memnun olduğunu söyledi.

"Eskiden uçak konforu vardı ama şimdi mecburiyetler bizi kara yoluna getirdi.” diyen Ali Abdullah, “Ancak İbrahim Halil Kapısı’ndaki işlemlerin hızlılığı ve personelin yardımsever tutumu, bu zorlu süreci kolaylaştırıyor. Buradaki düzen, yol yorgunluğunu unutturuyor." diye konuştu.

Bölgedeki hareketliliği değerlendiren şoförler, Ramazan ayı olmasına rağmen yoğunluğun her geçen gün arttığını belirtiyor. Havalimanlarının kapanmasıyla birlikte İbrahim Halil güzergahında oluşan bu yoğunluk rakamlara da yansıdı.

Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki güçlü ticaret köprüsü olan İbrahim Halil Sınır Kapısı, son gelişmelerle birlikte dünyayla bağlantı kurmak isteyen yolcuların ana kapısı haline geldi.

Daha önce günlük ortalama 100 kişinin kullandığı sınır kapısında, bu rakam son dönemde 200’ü aşarak iki katına çıktı. Zaho’dan Türkiye’ye ulaşım bedeli, gidilecek şehre ve tercih edilen araç tipine göre 25 ile 150 dolar arasında değişiyor.

Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasında stratejik bir ticaret köprüsü olan İbrahim Halil Sınır Kapısı, savaş ve çatışma ortamının ortasında sunduğu huzur ve güven ortamıyla yolcuların "tek güvenli limanı" olmaya devam ediyor.