Kadın mühendis engelini aştı, uzaya çıktı

1 saat önce

Alman bir kadın mühendis, uzaya giden ilk yürüme engelli olarak tarihe geçti.

TRT'nin haberine göre Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi, New Shepard yörünge altı görevini Texas'taki merkezinden yerel saatle 08.15'te gerçekleştirdi. Avrupa Uzay Ajansı bünyesinde havacılık ve mekatronik mühendisi olarak görev yapan Michaela Benthaus, yaklaşık 10 dakika süren uçuş sırasında uzayın uluslararası sınırı kabul edilen Karman hattını geçen yolcular arasında yer aldı.

Tamamen otonom olan küçük roket dikey olarak havalandıktan sonra turistleri taşıyan kapsül uçuştan ayrıldı. Kapsül, paraşütler yardımıyla yavaşlayarak Texas çölüne yumuşak bir iniş yaptı. Bu uçuş, Blue Origin'in New Shepard roketiyle gerçekleştirdiği 16. mürettebatlı görev oldu.

NASA Başkanı Jared Isaacman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Benthaus'u kutlayarak, "Tebrikler Michi! Milyonlarca insana gökyüzüne bakmaları ve nelerin mümkün olduğunu hayal etmeleri için ilham verdin." dedi.

Blue Origin ile bugüne kadar aralarında şarkıcı Katy Perry ve Star Trek dizisinin Kaptan Kirk'ü William Shatner'ın da bulunduğu onlarca kişi uzaya seyahat etti. Şirket, bu tür tanınmış isimlerle özel uzay şirketleri arasındaki rekabette kamuoyunun ilgisini canlı tutmayı hedefliyor.