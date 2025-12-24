Başkan Barzani'den Noel mesajı

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Noel Bayramı mesajında, Kürdistan Bölgesi'ndeki dini ve etnik gruplar arasında bir arada yaşama ve kardeşlik kültürünün derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Başkan Barzani, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, Hz. İsa'nın doğumu günü olan Noel Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Noel Bayramı dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Hıristiyanları kutlayarak, onlara mutluluk ve refah dileyen Mesud Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle, Kürdistan'daki tüm dini ve etnik gruplar arasında bir arada yaşama ve kardeşlik kültürünün derinleştirilmesinin önemini vurguluyorum. Hristiyan kardeşlerimizin bayramlarını her zaman barış içinde kutlamalarını temenni ediyorum."

Başkan Barzani, mesajının sonunda, "Bu bayramın, dünyanın dört bir yanındaki insanlığın çektiği acı ve ıstırapların sona ermesine vesile olmasını diliyorum." dedi.