Mesrur Barzani'den Noel mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Noel mesajında topluluklar arasındaki bir arada yaşama, kardeşlik ve birliğe vurgu yaptı.

Mesrur Barzani, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, Hz. İsa'nın doğumu günü olan Noel Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Hristiyanları Noel Bayramı vesilesiyle tebrik eden Başbakan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle, Kürdistan Bölgesi toplulukları arasında barış içinde bir arada yaşama, kardeşlik ve birlik değerlerini koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz."