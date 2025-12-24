Mesrur Barzani'den Noel mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Noel mesajında topluluklar arasındaki bir arada yaşama, kardeşlik ve birliğe vurgu yaptı.
Mesrur Barzani, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, Hz. İsa'nın doğumu günü olan Noel Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Hristiyanları Noel Bayramı vesilesiyle tebrik eden Başbakan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu vesileyle, Kürdistan Bölgesi toplulukları arasında barış içinde bir arada yaşama, kardeşlik ve birlik değerlerini koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz."
پیرۆزبایی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح لە کریستیانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم و هیوای جەژنێکی پڕ لە خێر و خۆشگوزەرانییان بۆ دەخوازم.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 24, 2025
لەم بۆنەیەدا، پابەندبوونی نەگۆڕمان بە پاراستن و بەرەوپێشبردنی بەیەکەوەژیان و تەبایی نێوان پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستان دووپات دەکەینەوە.