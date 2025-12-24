Akre'de tarihi kışla Almanya koordinasyonunda restore ediliyor

1 saat önce

Tarihi Akre Kışlası, Alman bir kuruluş ve Akre Arkeoloji ve Kültür Müdürlüğünün ortak projesiyle müzeye dönüştürülecek.

Projenin ilk aşamasında temizlik çalışmaları yapıldı. Bu aşamanın amacı, antik binanın temelini güçlendirmek, kapıları, duvarları ve ana kısımlarını çökme riskine karşı korumaktır.

Alman kuruluş ve Akre Arkeoloji Müdürlüğü, binayı önemli bir turizm ve kültür müzesine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Akre'deki arkeoloji ekibinin başkanı Hiwa Şemal, Kurdistan24 muhabiri Ari Hüseyin'e verdiği demeçte, kalenin içinde iki arkeoloji ve kültür müzesi açmayı planladıklarını söyledi.

Bu adım, Akre'de bulunan arkeolojik eserleri sergileme fırsatı sağlayacak.

Akre Kışlası, Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Irak Hükümeti tarafından 1933 yılında restore edilmiştir.

Bu tarihi anıtın, şehre yerli ve yabancı turistleri cezbetmesi bekleniyor.

Dokuzuncu kabine döneminde arkeolojik alanların korunmasına ve restorasyonuna önem verildi. Bu bağlamda, 2021 yılında Akre Kışlası'nın restorasyonunun ilk aşaması için 166 milyon dinar tahsis edilmişti.