Erdoğan'dan Libya uçağı açıklaması: Gerekli tahkikat başlatıldı

21 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya heyetini taşıyan ve Ankara’da düşen uçak ile ilgili gerekli tahkikatın başlatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara Esenboğa havalimanından kalkan ve kısa sonra Elmadağ yakınlarına düşen Falcon 50 tipi özel jet hakkında sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Dün Ankara’dan Trablus’a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali El Haddad’ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabb’imden rahmet niyaz ediyor; kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine ve hükûmetine ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, olayla ile ilgili gerekli tahkikat başlatılmış olup, sürecin safahatına dair bilgilendirmenin ilgili bakanlıkları tarafından yapılacağını belirtt.